Anche il segretario di Stato americano Antony Blinken (in foto) non crede in una risoluzione del conflitto nel breve termine. Secondo la Cnn, ha detto agli alleati europei che la guerra in Ucraina potrebbe prolungarsi per tutto il resto dell'anno: uno scenario che alcuni avevano messo in conto. Già a fine febbraio, per esempio, il presidente francese Emmanuel Macron aveva dichiarato: "Questa guerra durerà e tutte le crisi ad essa connesse avranno conseguenze durature"

I primi 50 giorni della guerra in Ucraina