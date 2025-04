Milano, giovane accoltellato ad Abbiategrasso: gravissimo in ospedale

Un 21enne di origine egiziana è stato accoltellato in strada, la scorsa notte, ad Abbiategrasso, nel Milanese. Il ragazzo è stato ricoverato all'ospedale di Legnano e si trova in gravissime condizioni. Secondo le prime informazioni il giovane è stato soccorso intorno alle 2 in via Fusè, una stradina che lambisce un complesso di case popolari. Presentava ferite penetranti da arma bianca al torace e al braccio sinistro. Trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale, è andato in arresto cardiaco ed è stato rianimato e sottoposto a un delicato intervento chirurgico in ospedale, attualmente ancora in corso. Al momento non sono ancora note le sue generalità. Le indagini sono in carico ai Carabinieri.