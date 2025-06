Femminicidio di Martina Carbonaro, oggi l'autopsia

Sarà eseguito oggi, all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, l’esame autoptico sulla salma di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola dal 18enne Alessio Tucci, reo confesso. La Procura di Napoli Nord ha affidato l’incarico alla dottoressa Raffaella Salvarezza, su disposizione del pm Alberto Della Valle, titolare dell’inchiesta.

Gli interrogativi degli inquirenti

Tra i quesiti principali da chiarire: quanti colpi siano stati inferti, quali parti del corpo abbiano colpito Martina e se un intervento tempestivo avrebbe potuto salvarle la vita. Previsti anche accertamenti isto-patologici e tossicologici. Come consulenti della famiglia sono stati nominati i medici Pietro Tarsitano e Omero Pinto, incaricati dall’avvocato Sergio Pisani. Per la difesa dell’indagato, l’avvocato Mario Mangazzo ha designato il medico legale Antonio Palmieri. Al termine dell’autopsia, la salma sarà restituita alla famiglia per i funerali.