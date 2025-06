Sospeso il professore che ha minacciato la figlia di Giorgia Meloni

Il provvedimento è stato disposto e comunicato dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania. Stefano Addeo, il docente del Liceo "Medi" di Cicciano (NA), è stato sospeso in via cautelare dopo le minacce rivolte alla figlia della premier Meloni sul suo profilo Facebook. Una decisione presa "per garantire e tutelare la serenità della comunità scolastica" - spiega il direttore - che sarà valida fino alla definizione del procedimento disciplinare nel "rispetto della procedura prevista dalla normativa".