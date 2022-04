Guerra Russia-Ucraina, le ultime news di oggi 17 aprile sulla crisi

Zelensky ribadisce: "La Russia sta commettendo un genocidio"

"La Russia in Ucraina sta commettendo un genocidio. Non uccidono soldati, uccidono civili". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un'intervista alla Cnn che andrà in onda in versione integrale alle 9 di domenica (le 15 in Italia). "Abbiamo prove audio e video in cui si sentono i russi dire che ci odiano e che ci distruggeranno", ha detto ancora Zelensky nelle anticipazioni trasmesse dalla all news americana.