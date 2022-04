10/10

In un'intervista ad Abc, il premier ucraino Denys Smihal ha detto che la città di Mariupol non è "ancora caduta" perché i soldati che la difendono "combatteranno fino alla fine" e che non c'è l'intenzione di arrendersi nemmeno in altre zone del Donbass. Tempo fa, anche il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, aveva escluso questa strada. "Nonostante tutto, siamo pronti a combattere per difendere la città e la patria. Resisteremo per sempre, questa è casa nostra e non vogliamo andarcene, non la regaleremo ai russi", aveva detto in un'intervista a Sky TG24

Guerra Ucraina, il sindaco di Kiev a Sky TG24: "Resisteremo per sempre, è casa nostra"