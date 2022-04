Ucraina, Azov: "Russi hanno usato sostanza velenosa a Mariupol"

"Gli occupanti russi hanno usato una sostanza velenosa di origine sconosciuta contro militari e civili ucraini a Mariupol". La denuncia arriva dal controverso battaglione nazionalista Azov, su Telegram, ed è stata ripresa dal Kyiv Independent e altri media ucraini. "La sostanza - aggiunge il battaglione - è stata diffusa da un drone e le sue vittime riportano disturbi respiratori". Il leader del battaglione, Andriy Biletsky, ha anche affermato che tre persone hanno chiari segni di avvelenamento chimico, ma ha aggiunto che non ci sono “conseguenze disastrose” per la loro salute. Poco prima, l’intelligence britannica aveva avvertito di un "possibile uso futuro di armi al fosforo a Mariupol da parte dell'esercito russo" (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI ).

Una "sostanza sconosciuta"

Anche la presidente della commissione parlamentare per l'integrazione dell'Ucraina nell'Ue, Ivanna Klympush, denuncia che a Mariupol i russi hanno usato "una sostanza sconosciuta" contro militari e civil. L’esponente politica ucraina ha aggiunto che la Russia ha "molto probabilmente" usato "armi chimiche" e che le vittime stanno avendo problemi di "insufficienza respiratoria".

Zelensky: "Possibile attacco con armi chimiche"

Intanto l’Ucraina torna a chiedere armi e avverte gli alleati: "Chi non ci aiuta, si assume la responsabilità dei morti ucraini". Il presidente Volodymyr Zelensky non ha dubbi: "Presto sarà necessario un maggiore supporto militare". Zelensky ha poi ribadito la "preoccupazione per un possibile attacco con armi chimiche nella nuova fase del terrore", senza confermare il loro utilizzo a Mariupol da parte dei russi. In un video diffuso nella notte, il presidente ha detto: "Gli occupanti hanno rilasciato una nuova dichiarazione, che testimonia la loro preparazione per una nuova fase di terrore contro l'Ucraina e i nostri difensori". "Uno dei portavoce degli occupanti ha affermato che potrebbero usare armi chimiche contro Mariupol - ha affermato Zelensky - Prendiamo questa dichiarazione molto seriamente". Mentre il portavoce del Pentagono, John Kirby, ha fatto sapere: "Non siamo in grado di confermare queste notizie ma il dipartimento della Difesa americano continua a monitorare la situazione da vicino. Sono notizie molto preoccupanti e riflettono i timori che abbiamo da tempo sul rischio che la Russia possa usare gas lacrimogeni mescolati ad agenti chimici".