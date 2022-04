Ucraina, Usa e Ue inviano altre armi a Kiev: quante e quali sono

11/14 ©Ansa

La quota che ogni Paese deve versare all'Epf, e quindi anche l'Italia, è stabilita in base al Reddito nazionale lordo. "Per questo motivo - ha proseguito il Milex - al nostro Paese spetta circa il 12,5%. Essendo stato messo a bilancio un miliardo, inizialmente erano previsti dunque 125 milioni come spesa per l'Italia. Se, però, dovesse esserci un aumento di 500 milioni, come sembra, l'Italia contribuirà con altri 62,5 milioni. In totale, appunto, 187,5 milioni di euro"