Missili ipersonici: accordo Usa, Uk e Australia per nuove armi

2/10 ©Ansa

Ad annunciarlo è stato un comunicato diffuso a Londra, dopo quanto già anticipato da fonti vicine al presidente Joe Biden e al primo ministro Boris Johnson, sullo sfondo della guerra in corso in Ucraina e degli impegni per un riarmo dell'occidente dentro e fuori dalla Nato

Ucraina, dagli Usa pacchetto di aiuti per 100 milioni