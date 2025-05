Serie A, oggi 6 match. Si decidono corsa Champions e volata salvezza

Nell'ultima giornata del campionato si disputano 6 partite in contemporanea (dalle 20.45): Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina e Venezia-Juventus. Resta da decidere chi andrà in Champions, Europa League e Conference. Da stabilire anche le altre due retrocesse oltre al Monza ascolta articolo

Assegnato lo scudetto al Napoli di Antonio Conte, che ha vinto il testa a testa con l’Inter, si disputano oggi in contemporanea alle 20.45 le ultime 6 partite del campionato di Serie A 2024/2025 (TUTTI GLI HIGHLIGHTS). Restano da decidere la corsa all’Europa che coinvolge Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina (solo una andrà in Champions, una in Europa League e una in Conference) e la lotta salvezza, con due tra Venezia, Empoli, Lecce, Parma e Verona che andranno in Serie B insieme al Monza già retrocesso.

Le partite di oggi I 6 match che si giocano stasera sono Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina e Venezia-Juventus. La corsa Champions La Juventus ha il destino nelle sue mani: se vince a Venezia si proietta in Champions e salva una stagione in chiaroscuro. In caso di pareggio o sconfitta può essere scavalcata dalla Roma se dovesse vincere in casa del tranquillo Torino, nell'ultima panchina di Ranieri. Ma se la Roma non vince può essere superata dalla Lazio che riceve il pericolante Lecce, e in questo caso si ritroverà in Conference League invece che in Europa League. La Lazio, che potrebbe agganciare la Champions in caso di ko della Juve e di mancata vittoria della Roma, a sua volta rischia di restare fuori anche dalla Conference se perde e la Fiorentina batte l'Udinese: se arrivano a pari punti passano i viola per i risultati stagionali. Vedi anche Serie A, Milan-Monza finisce 2-0 e Bologna-Genoa 1-3. Gol e Highlights