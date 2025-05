Serie A, Bologna-Genoa finisce 1-3. Ora c’è Milan-Monza

La cronaca di Bologna-Genoa

Il Genoa vince 3-1 a Bologna. La partita si sblocca al 17’: calcio d’angolo battuto da Martin, Vítinha stoppa e batte Skorupski con un destro incrociato. Il raddoppio del Genoa al 26’: questa volta a battere Skorupski è il destro incrociato di Venturino, all'esordio da titolare in Serie A. Al 43’ gli ospiti si portano sul 3-0: Vitinha serve Venturino, che anticipa Holm e spinge la palla in rete. Il primo tempo finisce con il Bologna sotto di tre gol. I padroni di casa accorciano le distanze al 64’: Orsolini, servito da Casale, stoppa di petto e al volo di sinistro supera Sommariva. Il Bologna spinge, ma il Genoa resiste e porta a casa gli ultimi tre punti della sua stagione.

Il tabellino di Bologna-Genoa 1-3

18' pt Vitinha (G), 26' e 44' pt Venturino (G), 19' st Orsolini (B)



BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia, Holm (1' st De Silvestri), Casale, Lucumi, Lykogiannis (31' st Calabria), Freuler (36' st Fabbian), Aebischer (1' st Pobega), Orsolini, Ferguson, Ndoye, Castro (12' st Cambiaghi). All.: Italiano



GENOA (4-2-3-1): Siegrist (1' st Sommariva), De Winter, Bani (18' st Sabelli), Otoa, Martin, Onana, Masini, Messias, Norton-Cuffy (37' st Cornet), Venturino (18' st Ekhator), Vitinha (18' st Ekuban). All.: Viera



Ammoniti: Aebischer, Lykogiannis, Otoa, Orsolini per gioco scorretto; Calabria, Lucumi per comportamento non regolamentare.