Ucraina, dagli Usa pacchetto di aiuti militari per 100 milioni

Gli Stati Uniti hanno approvato un nuovo pacchetto di 100 milioni di dollari, 91,7 milioni di Euro, in aiuti militari specializzati nella difesa dell'Ucraina di fronte all'offensiva militare russa. Si tratta di aiuti supplementari alla sicurezza per l'Ucraina per aiutarla a rispondere all'invasione russa. Ad annunciarlo sul suo profilo Twitter il segretario di Stato americano Antony Blinken.