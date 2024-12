Donna data alle fiamme sulla metro a New York, è morta

La polizia di New York sta esaminando i video ripresi dalle telecamere di sicurezza. L'età e l'identità della vittima non sono state ancora rese note

Una donna è morta dopo che un uomo le ha dato fuoco sulla metropolitana di New York stamane alle 7.30 ora locale, le 13.30 in Italia. Lo riporta alla Cnn. Il killer è in fuga, nessun altro passeggero è rimasto ferito. L'attacco è avvenuto sulla linea F, all'altezza della stazione di Stillwell Avenue, a Coney Island.