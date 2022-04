3/10 Ipa/AiroVironment

Venti chili di peso, i droni dell’AeroVironment nel modello più evoluto possono volare per circa 40 chilometri. Prima di cadere sopra il bersaglio possono rimanere in aria per 40 minuti, in attesa del momento più opportuno per sferrare l’attacco

Crimini di guerra, quali sono e da chi possono essere giudicati