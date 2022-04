Crimini di guerra, quali sono e chi li può giudicare

4/13 ©Ansa

In generale i crimini di guerra possono essere divisi in alcune categorie: crimini contro persone protette (civili, personale umanitario e volontari), crimini contro beni protetti (musei, monumenti, edifici civili e ospedali) crimini compiuti con l’uso di mezzi vietati (come armi chimiche e batteriologiche) oppure metodi di combattimento vietati (utilizzare civili come scudi umani, interrompere riforniture alimentari nel Paese avversario)

La Russia è processabile per crimini di guerra?