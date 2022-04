Massacro di Bucha, dalle immagini satellitari individuata fossa comune

Le immagini satellitari di Maxar Technologies forniscono altre prove relative alle accuse rivolte ai russi in merito a crimini di guerra commessi nel territorio. Zelensky: “Hanno ucciso deliberatamente e con soddisfazione”

Mentre la Russia continua a negare la responsabilità del massacro a Bucha e l’Occidente si prepara a imporre nuove sanzioni a Mosca, arrivano nuove testimonianze dei possibili crimini di guerra commessi in questo territorio. Maxar Technologies, la stessa compagnia che aveva diffuso le immagini dell’avanzata russa verso la capitale ucraina, ha pubblicato nuove foto satellitari che mostrano una trincea di 14 metri nei pressi della Chiesa di Sant’Andrea e Pyervozvannoho Ognissanti a Bucha. L’ipotesi è che si tratti di una fossa comune. La foto risale al 31 marzo ma la Bbc, citando la compagnia, riferisce che i primi segnali di operazioni di scavo sono stati individuati già il 10 marzo. La stessa testata dice anche che i residenti del posto hanno iniziato a seppellire i cadaveri nei primi giorni del conflitto e che il numero dei corpi varia tra 150 e 300 ( LE ULTIME NOTIZIE SULLA GUERRA - LE REAZIONI DELL'OCCIDENTE AL MASSACRO DI BUCHA - RUSSIA CHIEDE CONSIGLIO DI SICUREZZA ).

Zelensky: "Soldati russi macellai"

approfondimento

Ex giudice Aja: Putin ricercato per crimini di guerra? Possibile

Una residente di Bucha ha raccontato all’Ansa che l’orrore nel suo villaggio è cominciato il 4 marzo. Quel giorno, ha detto, “una ventina di tank russi hanno attraversato questa strada incolonnati e hanno cominciato a sparare con i kalashnikov all'impazzata sulle nostre case e sulle macchine che incrociavano, schiacciandole. Non evacuavano, sparavano. E con alcuni tank hanno sfondato le case”. Un’altra testimone ha invece detto che durante l’occupazione “i russi hanno preso alcune donne, sui trent'anni, e le hanno portate nel loro quartier generale qui a Bucha, facendole schiave. A loro serviva che cucinassero e facessero tutto ciò che veniva loro ordinato”. Nella cittadina in giornata è arrivato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha definito “macellai” i soldati russi e ha accusato i responsabili di aver ucciso “deliberatamente e con soddisfazione”. L'Alto Commissario per i Diritti Umani, Michelle Bachelet, si è invece detta "inorridita" dalle immagini dei corpi trovati a Bucha e ha parlato di possibili crimini di guerra: "I rapporti che emergono da questa e altre aree sollevano seri e inquietanti interrogativi su possibili crimini di guerra, gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e gravi violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani".