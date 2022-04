Ucraina, ex giudice Aja: "Putin ricercato? Possibile entro fine anno"

Cuno Tarfusser, 67 anni, dal 2009 al 2019 giudice della Corte penale internazionale con sede all'Aia, in un'intervista al Corriere della Sera afferma: "In Ucraina si commettono crimini di guerra ogni giorno, non bisogna andare lontano per individuare i responsabili e raccogliere le prove"

A un mandato di cattura nei confronti del presidente russo e dei suoi generali per crimini di guerra si "potrebbe arrivare entro la fine dell'anno. In questa guerra non bisogna andare lontano per individuare i responsabili e raccogliere le prove". Lo afferma, in un'intervista al Corriere della Sera, Cuno Tarfusser, 67 anni, dal 2009 al 2019 giudice della Corte penale internazionale con sede all'Aia, a proposito dell'ipotesi che il presidente russo Vladimir Putin venga ricercato dalla Corte penale internazionale (GUERRA IN UCRAINA: IL LIVEBLOG - LO SPECIALE).

"In Ucraina crimini di guerra ogni giorno"

"In Ucraina si commettono crimini di guerra ogni giorno - sottolinea - Il punto è raccogliere prove 'genuine', cosa non facile in una situazione di conflitto aperto. È quanto sta cercando di fare la squadra del procuratore generale della Cpi Karim Khan". Nei panni del procuratore Khan, "cercherei innanzitutto le prove per pochi crimini. Per esempio l'attacco all'ospedale e al teatro di Mariupol, le fosse comuni e i civili uccisi nelle strade di Bucha. Basterebbero per un'incriminazione. La Cpi non deve fare la storia".