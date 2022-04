DIRETTA Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 4 aprile sulla crisi

A Odessa distrutta una raffineria. Orrore a Bucha: scoperte fosse comuni con 300 corpi. Kiev: massacro deliberato. L'Ue denuncia le atrocità russe e annuncia nuovi provvedimenti per Mosca. Il Cremlino: nessuno ha subito sanzioni come noi, il pagamento in rubli non sarà solo per il gas. Il Papa da Malta: "E' una guerra sacrilega, Ucraina Paese martoriato"