Australia, 140 balene spiaggiate vicino Dunsborough. Morti 28 cetacei

Sono 28 gli esemplari di balena morti in Australia Occidentale, nella località di Toby Inlet, dopo lo spiaggiamento di un gruppo di 140 globicefali. Il bilancio ufficiale arriva dalla Parks and Wildlife Agency Western Australia. Gli esperti di fauna marina e i volontari hanno tentato freneticamente per ore di salvare tutti gli esemplari, riuscendoci in gran parte e facendo riprendere il largo ai cetacei superstiti, la cui rotta di navigazione è stata monitorata dall'alto con un aereo. Le balene pilota sono finite in un punto di acque poco profonde, vicino un estuario nel sud-ovest dello Stato, a Geographe Bay.