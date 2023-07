Australia: morte 50 balene spiaggiate, soccorse altre 45 superstiti

Il dipartimento statale per i Parchi e la fauna selvatica ha fatto sapere che sta lavorando con i volontari per cercare di salvare 46 cetacei ancora vivi e che prevede riuscire a portare gli animali in acque più profonde durante la giornata odierna

Un centinaio di balene pilota si sono arenate nelle scorse ore su una spiaggia dell'Australia occidentale vicino ad Albany, circa 400 chilometri a sudest di Perth. Di queste, 51 non sono sopravvissute e sono morte nella notte nonostante gli sforzi dei volontari e degli operatori del dipartimento statale per i Parchi e la fauna selvatica, hanno riferito oggi le autorità locali. Il branco di cetacei, detti anche globicefali, era stato avvistato ieri in acque poco profonde nei pressi di Cheynes Beach.

I soccorsi

Il dipartimento statale per i Parchi e la fauna selvatica ha fatto sapere che sta lavorando con i volontari per cercare di salvare 46 cetacei ancora vivi e che prevede riuscire a portare gli animali in acque più profonde durante la giornata odierna. Le autorità si sono dette "ottimiste" circa le possibilità di sopravvivenza dei cetacei. Peter Hartley, che supervisiona le operazioni, ha affermato oggi che le balene sopravvissute sono monitorate e, una volta valutate come abbastanza forti, verranno portate al largo. I volontari in kayak aiuteranno a guidare le balene oltre la parte rocciosa della costa e in acque più profonde, ha aggiunto.

Un portavoce ha aggiunto che il dipartimento è stato "sopraffatto da centinaia di offerte di aiuto" ma che avevano abbastanza volontari e anzi il suggerimento è di "stare lontano" dalla spiaggia "per motivi di sicurezza". "La priorità del Incident Management Team è garantire la sicurezza del personale e dei volontari e il benessere delle balene", ha detto. "Vi è una serie di pericoli in zona, tra cui balene potenzialmente malate e in condizione di stress, squali, grandi onde, macchinari pesanti in azione e navi."