Scozia, oltre 50 balene morte spiaggiate sull'Isola di Lewis

Un branco di oltre 50 balene è morto a seguito di uno spiaggiamento di massa sulla costa scozzese. Intorno alle 7 del mattino di domenica i soccorritori marini sono stati chiamati sull'isola di Lewis per la segnalazione di decine di mammiferi in difficoltà. Di circa 55 animali composti sia da adulti che da cuccioli arrivati sulla spiaggia solo 15 erano ancora vivi. Le operazioni di soccorso, spiegano gli esperti, si sono rivelate incredibilmente complesse anche perché “il segnale era estremamente scarso in un’area così remota". I cetacei sono noti anche come delfini pilota o balene pilota a causa del loro comportamento gregario. Verso le 15,30 è stato deciso che le balene rimanenti avrebbero dovuto essere sottoposte a eutanasia per motivi di benessere. La causa dello spiaggiamento non è nota, ma si pensa che il branco possa aver seguito una delle femmine.