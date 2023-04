9/9 ©Getty

Nel 2018, un capodoglio è stato trovato morto in Indonesia con più di 100 bicchieri di plastica e 25 sacchetti di plastica nello stomaco, sollevando preoccupazioni per l'enorme problema dei rifiuti marini dell'arcipelago del sud-est asiatico. L'Indonesia è il secondo maggior contributore al mondo in termini di detriti marini, dopo la Cina

