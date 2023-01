Usa, la balena spiaggiata sulle coste dello stato di New York. VIDEO

Il cetaceo è stato ritrovato al Lido Beach West di Long Island. In corso le indagini per determinare le cause della morte che potrebbe derivare dalla costruzione del fondale

Una balena di oltre dieci metri è stata trovata morta spiaggiata sulle coste della contea di Nassau, nello stato di New York. Si tratta dell'ennesimo caso in meno di due mesi sulle spiagge dell'Atlantico settentrionale. Un numero che inizia a preoccupare le associazioni che hanno chiesto una verifica per capire se la responsabilità sia dei lavori di costruzione del fondale oceanico per i progetti eolici offshore tra New York e New Jersey.