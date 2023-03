Viareggio, individuato il fossile di una balena di 20 metri

Lo scheletro, ancora interrato, si trova a circa due chilometri da dove oggi c'è il mare. Avrebbe più di mille anni e una lunghezza di oltre 20 metri. Ora sta per essere avviato l'iter per la sua estrazione, che inizierà nei prossimi mesi

Il fossile di una balena risalente a circa mille anni fa e lunga 20 metri, è stato scoperto nel comune di Viareggio, a circa due chilometri da dove oggi c’è il mare, e verrà estratto nei prossimi mesi dall’Università di Pisa. Le prime avvisaglie dell’incredibile scoperta risalgono a 15 anni fa quando uno scavo assolutamente casuale di una signora residente nella zona, che voleva sotterrare alcune canne, portò alla scoperta di quattro vertebre del cetaceo.

I rilievi coi georadar per individuare lo scheletro

A questo ritrovamento casuale seguì un primo rilievo georadar nel 2008 dell’Università di Pisa e uno dell'Università di Parma nel 2017. Sono stati proprio i rilievi col georadar a evidenziare la presenza dello scheletro di una balena di circa 20 metri a circa due chilometri dalla spiaggia, dove più di mille anni fa c'era il mare. Dopo la scoperta, in tanti si sono adoperati per cercare di trovare il modo di scavare il fossile. Dalla professoressa Monica Bini dell’Università di Pisa al biologo Paolo Ercolini, che si è speso per anni nella speranza di trovare chi potesse fare lo scavo. Poi l'anno scorso la svolta, grazie al coinvolgimento del maggior scopritore di fossili italiano, Simone Casati presidente dell'associazione Gamps - Gruppo Avis Mineralogia Paleontologia Scandicci- che si è offerto di realizzarlo.