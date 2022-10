Nuova Zelanda, 500 balene spiaggiate in pochi giorni

Il ministero della Conservazione del patrimonio naturale e storico neozelandese sta indagando su un fenomeno inspiegabile per gli esperti. Secondo i dati ufficiali in Nuova Zelanda circa 300 animali si arenano ogni anno

Sale il bilancio delle balene trovate morte in Nuova Zelanda. Circa 240 cetacei sono arenati su una spiaggia al largo delle Isole Chatham. Pochi giorni fa altre 215 globicefali, chiamati anche balena pilota, sono spiaggiati lì vicino, al largo dell'isola di Rangiauria. Il ministero della Conservazione del patrimonio naturale e storico neozelandese sta indagando su un fenomeno inspiegabile per gli esperti. Molti dei mammiferi marini erano già morti quando sono stati scoperti. “Le balene sopravvissute sono state soppresse dal team di professionisti per risparmiare loro ulteriori sofferenze" hanno spiegato alla stampa le autorità locali. I funzionari hanno spiegato che non è stato possibile riportare in acqua gli animali ancora in vita per paura di attacchi di squali.

Ignote le cause

Gli esperti non sono in grado di spiegare le cause di questi spiaggiamenti. Molti mammiferi marini, tra cui balene e delfini, sono soliti arenarsi al largo delle coste dell'Australia meridionale e della Nuova Zelanda ma i motivi possono essere diversi: si ritiene, infatti, che questi incidenti possano essere causati da malattie, errori di navigazione, improvvisi cambiamenti di marea, inseguimento da parte di predatori o da condizioni meteorologiche estreme.



Gli spiaggiamenti

Gli spiaggiamenti di cetacei non sono rari in questo arcipelago. Nel lontano 1918, più di 1.000 animali morirono dopo essere rimasti bloccati nella zona. Poco più di due settimane fa, circa 200 delfini pilota sono morti su una spiaggia della Tasmania, in Australia. I ricercatori hanno suggerito che potrebbero essere causati da gruppi di cetacei che si allontanano dopo essersi nutriti troppo vicino alla riva. Questi globicefali, che possono misurare fino a sei metri, essendo animali molto socievoli, possono seguire i membri del loro gruppo che si perdono e si trovano in pericolo. In Nuova Zelanda circa 300 animali si arenano ogni anno secondo i dati ufficiali.