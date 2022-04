Guerra in Ucraina, Russia pronta a mobilitare altri 60 mila soldati

Kiev sostiene che Mosca ha lanciato una "mobilitazione nascosta" per ricostituire le unità perse in Ucraina. Per l'intelligence britannica, le truppe russe si stanno spostando nel Donbass

La Russia sta mobilitando altri 60 mila soldati. Lo afferma l'esercito ucraino, stando a quanto scrive il Guardian. Le forze di Kiev hanno pubblicato il loro rapporto operativo alle 6 di stamattina, affermando che Mosca ha lanciato una "mobilitazione nascosta" di circa 60 mila soldati per ricostituire le unità perse in Ucraina. Le forze armate della Federazione Russa prevedono dunque di coinvolgere circa 60 mila persone durante la mobilitazione", ha affermato lo Stato maggiore dell'esercito ucraino. I funzionari hanno aggiunto che le forze di Kiev hanno sventato sette attacchi nel territorio di Donetsk e Luhansk nelle ultime 24 ore (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).