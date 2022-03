Guerra Ucraina-Russia, "soldati russi abbattono un loro stesso aereo"

Il ministero della Difesa di Mosca

Dal Cremlino non trapela nulla sull’aereo russo abbattuto per errore, ma arrivano notizie di continui bombardamenti in Ucraina. Nella notte le forze russe avrebbero distrutto 52 obiettivi militari ucraini, tra cui un sistema missilistico anti-aereo S-300 vicino a Izyum: lo ha reso noto il portavoce del ministero della Difesa di Mosca, Igor Konashenkov. Dall'inizio dell'invasione, le forze russe hanno abbattuto 124 aerei ucraini, 77 elicotteri, 341 droni ed hanno distrutto 216 sistemi missilistici, 1.815 carri armati ed altri veicoli blindati da combattimento, 195 lanciarazzi, 762 sistemi di artiglieria e mortai, oltre a 1.689 veicoli militari speciali.