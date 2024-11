Il 21 novembre 2024, dopo circa mille giorni dall’inizio della guerra in Ucraina, la Russia ha lanciato verso il territorio di Kiev un nuovo missile balistico ipersonico a medio raggio armato con una testata non nucleare, chiamaro Oreshnik, come confermato da Putin. Ma inizialmente si era pensato al lancio di un ICBM, un missile balistico intercontinentale, un elemento che avrebbe rappresentato un'ulteriore escalation. Vediamo cos’è, quali sono le sue caratteristiche ed effetti, e quali testate può portare