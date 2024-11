Guerra Ucraina Russia, sì di Biden all'uso di mine antiuomo. LIVE

Il presidente uscente degli Stati Uniti ha autorizzato la fornitura a Kiev di mine antiuomo non persistenti, dopo i missili a lungo raggio. Dura la reazione di Mosca, che si dice pronta ad aprire un negoziato, ma non a congelare la guerra sulle posizioni acquisite. Allarme a Kiev per la possibilità di un maxi-attacco aereo russo: chiuse temporaneamente le ambasciate