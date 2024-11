Putin: guerra globale, pronti a colpire Usa e Gb. Zelensky: va fermato

E' sempre più tesa la situazione in Ucraina dopo il via libera americano ad altre armi a Kiev e il lancio di un missile balistico russo contro il Paese in guerra. 'Con i missili sulla Russia il conflitto è mondiale. Non escludiamo di colpire i Paesi che hanno fornito le armi a Kiev - ha detto Putin alle Forze armate -. In caso di escalation, risponderemo in modo deciso e simmetrico'. Dubbi sulla vera natura dell'ordigno russo, per Putin "un missile balistico ipersonico con testata non nucleare", per gli Usa un missile a medio raggio. Secondo la Nato "il nuovo missile russo non cambierà il corso della guerra". Zelensky: "Putin va fermato o penserà che tutto gli è concesso".





