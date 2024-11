Berlino ha diffuso in segreto un “Piano operativo tedesco” illustrato dalla Bundeswehr, le forze armate tedesche, che indica alle aziende come reagire in caso di guerra. Lo riporta il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz). Si tratterebbe di un documento strategico di oltre mille pagine inviato alle imprese, che fornisce un protocollo dettagliato su come comportarsi in caso di guerra o tensione. Il piano elenca, ad esempio, le strutture e le infrastrutture di interesse militare e contiene piani dettagliati su come procedere in caso di difesa, cioè se si dovesse rispondere con la deterrenza Nato. La Germania, infatti, rappresenta il fianco orientale dell’alleanza, e servirebbe da hub per i soldati, il materiale bellico e le provvigioni dirette verso est.