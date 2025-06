Papa Leone XIV, 43 anni fa l'ordinazione sacerdotale di Robert Prevost

Sono passati 43 anni da quando, nella cappella di Santa Monica a Roma, Leone XIV è diventato sacerdote. Un luogo simbolico per papa Prevost, a due passi dal Vaticano e da quella piazza del Sant’Uffizio che ora è la sua dimora. Fu l’arcivescovo belga Jean Jadot, all’epoca pro-presidente del Segretariato per i non cristiani, a conferire l’ordinazione. Il Pontefice aveva 27 anni e aveva svolto studi di Diritto canonico alla Pontificia Università San Tommaso d’Aquino. Cinque anni prima era entrato nell’Ordine di Sant’Agostino e nel 1981 aveva emesso i voti solenni. Poco dopo, nel 1985, sarebbe poi stato inviato come missionario in Perù, dove poi nel 2014 avrebbe svolto la funzione di vescovo della diocesi di Chiclayo.