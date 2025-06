USA, sbloccati i visti studenteschi ma previsti controlli sui social

Una speranza per tutti coloro che vogliono studiare negli Stati Uniti. Il dipartimento di Stato americano ha infatti annunciato che riprenderà a esaminare le richieste di visto da parte di cittadini stranieri per motivi di studio. Alla fine di maggio l’amministrazione Trump aveva sospeso tutti gli appuntamenti per richiedere visti studenteschi nell’ambito di una campagna contro alcune università della Ivy League, accusate di non avere reagito agli episodi definiti “antisemiti” durante le proteste nei campus contro la guerra nella Striscia di Gaza.