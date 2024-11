Mar Baltico, due cavi sottomarini danneggiati: ipotesi sabotaggio

Ancora ignote le cause dei due incidenti avvenuti nel Mar Baltico. Si tratta di due cavi per i dati e comunicazioni tra due rispettivi paesi: il primo tra Finlandia e Germania, il secondo collega Svezia e Lituania. Gli investigatori finlandesi hanno aperto un'indagine sulla rottura considerata da Berlino un "sabotaggio" ascolta articolo

Danneggiati -per cause sconosciute -due cavi sottomarini nel Mar Baltico. La rottura dei due cavi è avvenuta a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Il primo serve per i dati e le comunicazioni tra Finlandia e Germania. Il secondo invece collega Svezia e Lituania. Per il ministro della Difesa civile della Svezia Carl-Oskar Bohlin “ e’ essenziale chiarire i motivi per i quali due cavi non funzionano nel Mar Baltico”. Il ministro tedesco Boris Pistorius parla di un "attacco ibrido". Mentre il Nbi finlandese (National Bureau of Investigation) annuncia di aver avviato un'inchiesta.

E' stata registrata un'interruzione nel cavo in fibra ottica nel Mar Baltico attraverso il quale venivano mantenute le comunicazioni tra Finlandia e Germania. Si tratta del cavo sottomarino per i dati e comunicazione C-Lion 1 corre per 1173 km dalla capitale finlandese Helsinki fino a Rostock, nel Land tedesco del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, e si trova lungo la stessa rotta del gasdotto di Nord Stream, danneggiato due anni fa. Il cavo è stato posato sotto il Mar Baltico nel 2016 dalla società statale finlandese Cinia per la rete in fibra ottica. Secondo i funzionari di Cinia il cavo è stato reciso sul fondo del Mar Baltico da una forza esterna. "Fortunatamente ci sono diversi cavi dati tra la Finlandia e l'estero, quindi un singolo guasto ad un cavo non influisce sul traffico internet", ha dichiarato Samuli Bergström, responsabile del Centro di sicurezza informatica di Traficom, l'agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni. Una nave specializzata è già partita da Calais, in Francia, per occuparsi della riparazione.

A distanza di 24 ore è stato danneggiato un secondo cavo sottomarino di telecomunicazioni - che collega Svezia e Lituania. A dichiararlo è stato il ministro della Difesa civile della Svezia Carl-Oskar Bohlin, all'indomani dell'annuncio dei danni sul primo cavo, tra Finlandia e Germania. "E' essenziale chiarire i motivi per i quali due cavi non funzionano nel Mar Baltico", ha affermato Bohlin in un messaggio all'Afp. Il ministro tedesco Boris Pistorius ha parlato di un "attacco ibrido".

Ministro Difesa tedesco: I cavi non si tagliano da soli Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, presume che il cavo sottomarino danneggiato nel mar Baltico fra Germania e Finlandia sia stato oggetto di un'azione di sabotaggio. "Nessuno crede che questi cavi si siano tagliati da soli", ha affermato. "Per questo dobbiamo constatare, senza sapere in modo concreto da dove provenga, che si tratti di un attacco ibrido", ha aggiunto Pistorius.