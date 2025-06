Durante la Fête de la Musique, celebrata il 21 giugno in tutta la Francia , 145 persone – in prevalenza donne – hanno denunciato di essere state punte con delle siringhe in diverse località del Paese, nel corso dei festeggiamenti per il solstizio d’estate che hanno coinvolto milioni di partecipanti. A riportarlo è Le Monde , che cita il ministero dell’Interno francese.

Dodici arresti, casi anche a Parigi



Finora sono state arrestate dodici persone, tra cui quattro ad Angoulême, città nel sud-ovest della Francia, sospettate di aver punto circa 50 persone. A Parigi, la polizia ha segnalato almeno 13 casi. Le punture sono state inflitte in modo rapido e in zone come gambe, collo o braccia. Alcune vittime hanno riferito malori, vertigini e nausea, e sono state portate in ospedale per accertamenti. A Parigi, sono state aperte tre inchieste dopo “che una ragazza di 15 anni, un ragazzo di 18 anni e una donna hanno denunciato di essere stati punti in tre diverse località della capitale”, ha annunciato la procura.



Ipotesi sul contenuto delle siringhe



Al momento non è chiaro cosa contenessero le siringhe, e i test tossicologici effettuati su alcune vittime non hanno dato risultati certi. Una delle ipotesi riportate dai media francesi è che sia stata iniettata la cosiddetta “droga dello stupro”, ovvero sostanze psicoattive come GHB o GBL, difficili da individuare se i campioni biologici non vengono prelevati subito, perché metabolizzate rapidamente dall’organismo. Un’altra possibilità è che sia stata iniettata insulina o adrenalina, entrambe sostanze già presenti naturalmente nel corpo umano e quindi difficili da rilevare con precisione. Ma secondo gli inquirenti non è escluso che in alcuni casi non sia stato iniettato nulla.