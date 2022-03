DIRETTA Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 31 marzo sulla crisi

Rublo a quota 76 contro dollaro, sui valori pre-invasione

Il rublo recupera sul dollaro e torna di slancio ai valori pre-aggressione russa contro l'Ucraina, attestandosi a quota 76 (-5,263%). Per l'acquisto di un dollaro servono adesso 76 rubli, contro gli 84,95 del 24 febbraio e i 139,7 registrati il 7 marzo nel momento di massima debolezza. Il trend rialzista ha beneficiato dell'ipotesi non esclusa dalla Cina di usare rubli o yuan nel commercio di fonti energetiche, in base a quanto riportato dalla Tass, citando il ministero degli Esteri di Pechino, secondo cui "gli operatori del mercato sono liberi di scegliere la valuta negli accordi bilaterali".