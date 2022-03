Biden contro società petrolifere Usa: alcune sfruttano aumento prezzi

Joe Biden critica le compagnie petrolifere americane che si stanno arricchendo con la guerra voluta da Putin in Ucraina. Alcune di loro “stanno aumentando la produzione, ma ad altre piace l'aumento dei prezzi", denuncia il presidente americano, ricordando che lo scorso anno le major del settore hanno generato 80 miliardi di dollari di profitti. Poi un passaggio anche su Putin: “Sembra isolato, pare che abbia licenziato alcuni dei suoi consiglieri”. Mentre sul fronte militare, la Casa Bianca, attraverso il capo della comunicazione Bianca Kate Bedingfield, ha sottolineato come l’invasione dell'Ucraina sia stata "un fallimento per Putin e per la Russia, un disastro strategico" (GUERRA IN UCRAINA, il Liveblog - lo Speciale - Il racconto degli inviati di Sky TG24 ).

Biden sblocca le riserve petrolifere

approfondimento

Biden, parlando di Putin, non ha usato mezzi termini: "Non gli permetteremo di usare le risorse energetiche della Russia come un'arma", ha garantito. Tanto che ora, dopo aver varato l'embargo dei prodotti energetici russi, il commander in chief ha deciso di attingere a piene mani dalle riserve strategiche di petrolio annunciando il rilascio di un milione di barili al giorno nei prossimi 6 mesi per un totale di 180 milioni di barili, allo scopo di combattere l'inflazione e il caro benzina "causati dall'invasione lanciata da Vladimir Putin". "È il più grande rilascio di riserve petrolifere nella storia", una mossa "senza precedenti", ha sottolineato Biden, spiegando che le ulteriori forniture "allevieranno le sofferenze degli americani" che "pagano le scelte di un dittatore" e serviranno "come ponte sino alla fine dell'anno, quando la produzione domestica aumenterà". Il presidente ha poi annunciato anche altre due iniziative sul fronte energetico: da un lato ha sollecitato il Congresso a far pagare multe alle aziende petrolifere che non producono nelle terre federali su cui hanno la licenza, dall'altro ha invocato una legge di guerra degli anni '50 per garantire la produzione di minerali cruciali (come litio, nickel, cobalto e grafite) necessari per le batterie dei veicoli elettrici.