Ucraina, da Apple a Coca Cola: le aziende che lasciano la Russia

Nestlè inoltre ha bloccato le consegne di beni non essenziali in Russia. Lo si legge in una nota in cui la multinazionale ha sottolineato che la decisione esclude i beni di prima necessità. Sospese con effetto immediato le esportazioni dei prodotti a marchio Nespresso e Sanpellegrino, così come sono stati fermati gli investimenti in pubblicità. Oltre il 90% dei prodotti Nestlè venduti in Russia escono dai 6 impianti locali del gruppo, dove operano oltre 7mila persone. Sospese le esportazioni di beni non di prima necessità nei Paesi della Csi