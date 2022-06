3/10 ©Ansa

Dai contenuti di alcune mail, si legge nel report, sembrerebbe che i vertici di queste aziende discutano tra di loro come se fossero tutti parte dello stesso giro d’affari. Un portavoce del Cremlino ha già negato tutto, mentre Occrp fa sapere di non aver ricevuto risposta dagli oltre 100 indirizzi mail LLCInvest.ru contattati per chiedere informazioni su quanto scoperto. L'unico commento ottenuto è stato quello di un uomo che risulta rappresentare quattro aziende LLCInvest, che ha detto di non sapere di chi sia la proprietà delle società

Il report sul sito di Occrp