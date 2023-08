Secondo vari esperti, l’ordine potrebbe essere arrivato al comando militare di Mosca direttamente dal presidente Vladimir Putin. Il Generale Vincenzo Camporini: “È chiaro che un agente esterno l’abbia colpito” ascolta articolo

Il 23 agosto 2023 è precipitato in Russia l'aereo sul quale, secondo diverse fonti, era a bordo Yevgeny Prigozhin, il capo del gruppo militare privato Wagner. Sia i miliziani mercenari che Rosaviatsia, l'Agenzia federale russa per il trasporto aereo russo, hanno dichiarato che Prigozhin è morto, insieme ad altre persone tra le quali il suo braccio detsro Dmitry Utkin. Immediatamente, sul canale Telegram Grey Zone, vicino a Wagner, si è puntato il dito contro la Russia. "Il business jet Embraer Legacy 600 con numero di registrazione RA-02795, che apparteneva a Yevgeny Prigozhin, è stato abbattuto dal fuoco della difesa aerea del ministero della Difesa russo", hanno scritto nella chat. A favore di questa tesi ci sono varie ipotesi e punti che confermerebbero l'accusa (IL VIDEO DELL'AEREO CHE CADE).

Com’è caduto l’aereo? Sempre sul canale Telegram Grey Zone si è affermato che “prima che l'aereo si schiantasse, i residenti locali hanno ascoltato due raffiche con un suono caratteristico delle difese aeree, e ciò è confermato dalle scie di condensazione nel cielo in uno dei video, così come dalle parole di testimoni oculari diretti”. Nel video pubblicato dalla Grey Zone si vede il jet precipitare verticalmente mentre dalla carlinga si sprigiona un denso fumo. Nel cielo blu si nota un altro sbuffo di fumo bianco che, secondo la stessa fonte, sarebbe stato prodotto dall'impatto di uno o più proiettili della contraerea contro il velivolo. vedi anche Prigozhin "è morto". Wagner conferma su Telegram: ucciso dai traditori

Quali erano le caratteristiche del velivolo? Il jet bimotore di fabbricazione brasiliana Embraer Legacy 600 RA-02795 è precipitato verso le 18.40 (ora di Mosca) vicino al villaggio di Kuzhenkino, distretto di Bologovsky, regione di Tver. Si tratta di un velivolo considerato molto sicuro facente parte della gamma medio alta dei jet executive, che offre 13 posti oltre ai due piloti e a un assistente di volo. Secondo il sito planespotter.net, l’aereo è stato comprato dalla Wagner nel 2020: lungo 26 metri, aveva una quota di tangenza di 11mila metri e sfrecciava a poco più di 900 chilometri orari. Era un modello con autonomia di oltre 3mila chilometri. Per il sito flightradar24 il tragitto del velivolo si è interrotto bruscamente a metà strada fra Mosca e San Pietroburgo, circa 650 chilometri di distanza perccorribili in poco più di un’ora. leggi anche Russia, caduto aereo Prigozhin. Wagner: “È morto". Cosa è successo

Può essere caduto autonomamente? A questo quesito si può trovare risposta nelle parole del Generale Vincenzo Camporini, intervistato a Sky TG24. “È chiaro, vedendo le immagini - ha detto il militare italiano - si vede che l’aereo sta precipitando privo di un’ala, quindi è un’ala che si è spezzata. L’ala non si spezza in un volo di crociera, in una situazione assolutamente tranquilla. Qualcosa l’ha spezzata e questo qualcosa molto probabilmente è un agente estraneo viste le condizioni di quel poco che si è potuto vedere”. Camporini poi continua: “Una bomba a bordo avrebbe diffuso anche la fusoliera, mentre la fusoliera sembra cadere intatta”, ciò confermerebbe un agente esterno “che possa essere stato un missile, però è evidente che l’aereo è caduto perché è stato fatto cadere”. vedi anche Cade aereo tra Mosca e San Pietroburgo, a bordo Prigozhin. IL VIDEO

Perché è stato silurato Serghei Surovikin? Sempre il 23 agosto, è stato rimosso dal comando delle forze aerospaziali russe il generale Serghei Surovikin, dopo che negli ultimi due mesi erano circolate voci, mai confermate, di un suo siluramento e addirittura di un arresto per un presunto sostegno al tentato ammutinamento della Wagner. Sembra un altro chiaro segnale della vendetta dello zar contro chi minacciava il suo operato. leggi anche Prigozhin e il tentato golpe: sospetti sul generale russo Surovikin

Da chi è partito l’ordine di colpire l’aereo di Prigozhin? Secondo un rapporto dell'American Institute for the Study of War, citato dai media ucraini, l’ordine al comando militare di Mosca di abbattere l'aereo del capo della Wagner non può che essere arrivato dal presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, molto probabilmente per vendicare l'umiliazione dopo l'ammutinamento dei mercenari del 24 giugno. Secondo gli analisti, i rappresentanti delle forze armate russe, in particolare il ministro della Difesa Sergei Shoigu e il capo di stato maggiore, generale dell'esercito Valery Gerasimov, difficilmente avrebbero colpito Prigozhin senza l'ordine dello Zar. leggi anche Prigozhin, una leggenda nera. La parabola del leader del gruppo Wagner

Cosa è successo alla Wagner dal fallito golpe? Sempre l’ISW ha ossercato che "l'intera sfera politica e di sicurezza russa probabilmente ha considerato la sopravvivenza di Prigozhin, dopo la rivolta di Wagner, come una decisione di Putin". Secondo gli analisti, dopo l’ammutinamento, il ministero della Difesa russo e il Cremlino hanno progressivamente distrutto la forza di Wagner e indebolito il potere di Prigozhin. Un assassinio dei vertici della milizia privata sarebbe probabilmente il passo finale verso l'eliminazione della brigata come organizzazione indipendente. Allo stesso tempo, l'istituto ha osservato che Prigozhin probabilmente ha cercato di opporsi alla distruzione di Wagner. leggi anche Gli ultimi mesi di Prigozhin, dal tentato golpe alla morte

Perché questo è successo proprio a due mesi esatti dal golpe? L’ISW suggerisce che Putin avesse intenzione di giustiziare Prigozhin da tempo e che l'abbattimento dell’aereo del leader del gruppo mercenario difficilmente possa essere stato una coincidenza. "L'ordine quasi certo di Putin al Ministero della Difesa russo di abbattere l'aereo di Prigozhin è molto probabilmente un tentativo pubblico di ripristinare il suo dominio e vendicarsi dell'umiliazione che la ribellione armata del gruppo Wagner PMC del 24 giugno ha inflitto a Putin", si legge nel rapporto. Perché è stata istituita una commissione speciale sull’incidente? Allo stesso tempo, l'ISW ha osservato che il Cremlino sembra abbia creato le condizioni ideali per rimuovere l'aperta responsabilità dell'omicidio di Prigozhin da parte di Putin e dell’esercito russo. "Rosaviation ha istituito una commissione speciale per indagare sulle condizioni tecniche dell'aereo precipitato, sulle condizioni meteorologiche sulla rotta del volo, nonché sui servizi di dispacciamento e sulle apparecchiature radio di terra. Una fonte interna russa ha affermato che l’incidente aereo sarà molto probabilmente inquadrato come un atto terroristico avvenuto a bordo, e il deputato della Duma di Stato russa Yevhen Popov ha già ripetuto questa versione nei media russi”. leggi anche Prigozhin, la profezia di Bellingcat: "Morto entro 6 mesi"