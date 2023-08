5/10 ©Ansa

LA MOSSA DI PRIGOZHIN - Il leader dei miliziani ha invitato i russi, in particolare i soldati, a unirsi a loro e a non opporre resistenza in quello che "non è un colpo di Stato militare, ma una marcia della giustizia”. Putin ha parlato di “tradimento” mentre è iniziata la "marcia per la giustizia" lanciata da Prigozhin

Prigozhin, lusso e armi pesanti nella casa in Russia del comandante della Wagner. FOTO