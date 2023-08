Morte Prigozhin, bomba o missile: resta l'incertezza. LIVE

Prigozhin "era un uomo dal destino difficile ma di talento" ha affermato il presidente russo garantendo un'indagine esaustiva sullo schianto del jet. Il Pentagono esclude che sia stato abbattuto da un missile mentre il New York Times parla di una bomba a bordo. "Noi non c'entriamo niente, tutti sanno chi è il responsabile", afferma Zelensky. Appello della Wagner ai suoi mercenari: "Non fate nulla di stupido"