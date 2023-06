9/9 ©Ansa

A poco a poco l'invasione dell'Ucraina, dove la Wagner sarebbe arrivata a schierare fino a 50mila uomini, si è trasformata per Prigozhin in una sorta di guerra privata. La mimetica è la tenuta da lavoro di Prighozin che ha fama di uomo crudele, non solo per le tante accuse di crimini di guerra ma anche per azioni rivolte ai suoi uomini: "Una morte da cane per un cane", ha commentato dopo la diffusione del video-choc di un disertore della Wagner in Ucraina, ucciso con una motosega

Chi sono i militari del gruppo Wagner