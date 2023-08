Guerra Ucraina, aereo abbattuto in Russia, Mosca: morto Prigozhin LIVE

Una fine prevedibile, secondo alcuni, quella del capo della Wagner, Evgheni Prigozhin, che era a bordo del jet privato, precipitato mentre stava volando da Mosca a San Pietroburgo. In un'intervista al Financial Times due settimane fa Christo Grozev, uno dei principali reporter della piattaforma di giornalismo investigativo Bellingcat, ne aveva predetto la morte dopo il tentato ammutinamento alla fine di giugno. "Putin e' andato in TV e ha definito Prigozhin un traditore. Tutti sanno cosa fanno con i 'traditori' e Putin non lo ha fatto. Vuole vederlo morto. Non puo' ancora farlo. Nel giro di sei mesi Prigozhin sara' morto o ci sara' un secondo colpo di Stato", aveva assicurato il giornalista. A riprova della bonta' delle sue previsioni, in quell'intervista Grozev aveva ricordato come lo scorso gennaio avesse detto che Prigozhin si sarebbe ribellato a Putin "nel giro di sei mesi - ed e' esattamente quello che e' successo".