Diga esplosa in Ucraina: l’evento e le conseguenze. Mappe interattive

Dove si trova la diga di Nova Kakhovka? Perché è così strategica per entrambi gli schieramenti e perché la sua esplosione li danneggia entrambi? Alcune risposte attraverso una serie di mappe digitali

Milioni di metri cubi di acqua si riversano improvvisamente nel fiume Dnipro nell’area di Kherson nell’Ucraina meridionale e inondano le zone circostanti. L’esplosione che il 6 giugno ha danneggiato la diga di Nova Kakhovka ha conseguenze ecologiche ed umanitarie immediate: decine di villaggi inondati ed evacuati e danni a cose e persone non ancora quantificabili.

L’evento - rispetto al quale i contendenti si rimpallano le responsabilità - colpisce sia le aree controllate dall’Ucraina sia quelle controllate dalla Russia e potrebbe avere ripercussioni sul conflitto in corso e in particolare sulla controffensiva ucraina, attesa da mesi, e forse iniziata in questi giorni.

Per capire la portata di quello che è successo e le sue possibili ripercussioni nello scenario del conflitto può essere utile dare un’occhiata ad una serie di mappe digitali che ci aiutano a collocare l’esplosione e il suo impatto nella geografia del Paese.