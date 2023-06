Russia-Ucraina, è guerra di informazione sulla controffensiva

Il conflitto tra Russia e Ucraina si gioca anche nel campo dell'informazione. Ultimo capitolo di questo confronto è di quest'oggi, con Mosca che ha annunciato di aver respinto un attacco su larga scala nel Donbass, mentre Kiev nega l'operazione, sostenendo di prepararsi invece da tempo a una grande controffensiva. In questa situazione sempre più tesa l'inviato di pace di Papa Francesco Matteo Zuppi è atteso quest'oggi in Ucraina, per quella che viene definita una missione di ascolto. Non è previsto al momento un incontro tra l'inviato papale e Vladimir Putin. (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI)