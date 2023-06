Guerra in Ucraina, il cardinale Zuppi in missione a Kiev oggi e domani

Un comunicato della Santa Sede spiega che l’arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana sarà in Ucraina il 5 e 6 giugno nel ruolo di inviato di Papa Francesco. “Lo scopo principale è ascoltare in modo approfondito le autorità ucraine circa le possibili vie per raggiungere una giusta pace”

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Il cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana sarà in Ucraina oggi e domani. Un comunicato della Santa Sede spiega che "con riferimento a quanto comunicato in precedenza dalla Santa Sede, si dà notizia che nei giorni 5-6 giugno 2023 compirà una visita a Kiev quale Inviato del Santo Padre Francesco. Si tratta di una iniziativa che ha come scopo principale quello di ascoltare in modo approfondito le Autorità ucraine circa le possibili vie per raggiungere una giusta pace e sostenere gesti di umanità che contribuiscano ad allentare le tensioni" (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI).