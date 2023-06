Kiev ha lanciato un'offensiva su larga scala nel Donetsk: a dirlo - si legge sul sito della Reuters - è il ministro della difesa russo. Su Telegram ha comunicato che "le forze russe hanno sventato un'importante operazione militare ucraina nella regione meridionale di Donetsk e ucciso centinaia di truppe pro-Kiev". Secondo il ministro, l'offensiva sarebbe scattata ieri, utilizzando sei battaglioni meccanizzati e due di carri armati. I partigiani russi filo-ucraini che combattono a Belgord hanno chiesto un incontro con il governatore della regione russa, Vyacheslav Gladkov, proponendogli lo "scambio di due prigionieri per pochi minuti di conversazione": lo ha annunciato su Telegram la Legione Libertà della Russia. Il governatore della regione Vyacheslav Gladkov ha fatto sapere che a Belgorod sono in corso combattimenti e si è detto disponibile all'incontro. L'Ucraina è pronta a lanciare la controffensiva per riconquistare i territori occupati dai russi. Lo ha confermato il presidente Volodymyr Zelensky in un'intervista al Wall Street Journal: "Crediamo con forza che avremo successo. Non so quanto ci vorrà, per essere onesti può andare in molti modi, completamente diversi. Ma ce la faremo e siamo pronti".