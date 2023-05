10/10 ©Ansa

DAGLI F-16 AGLI F-35 - Gli F16, nonostante in alcuni Paesi stiano per essere sostituiti dagli F35, restano un asset importante e sono un upgrade importante per Kiev, costretta al momento a combattere in cielo con vecchi mezzi sovietici. I "fighting falcon" possono rappresentare uno strumento forse non più buono per i Paesi europei ma fondamentale per Kiev

Ucraina, Poroshenko a Sky TG24: "F16 per potenziare la difesa aerea"