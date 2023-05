A quindici mesi dall'inizio della guerra della Russia contro l'Ucraina e a un mese dal vertice dei leader della Nato a Vilnius, l'alleanza sta rafforzando le sue difese orientali, concentrando le forze in Estonia, dove le forze statunitensi stanno eseguendo una serie di esercitazioni.

Mosca denuncia un'incursione di ucraini in territorio russo ma Kiev replica che si tratta di miliziani anti-Putin, versione che sarebbe confermata dai partigiani russi di Freedom of Russia e del Corpo dei volontari russi che su Telegram hanno detto di aver lanciato dei raid al confine tra Russia e Ucraina. In Bielorussia intanto il presidente Lukashenko ha graziato Roman Protasievich, l'oppositore che due anni fa aveva dirottato su Minsk un volo della Ryanair su cui si trovava.